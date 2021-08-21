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21 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 21 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışına yer verdik. 07:30'da Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam ilgiyle izlenen program MasterChef yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

21 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de 21 Ağustos 2021 Cumartesi (bugün) hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından Paylaş Benimle programını yayınlıyor. 14:15'te sevilen program Yetenek Sizsiniz eski bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor... 

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef

14.15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

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