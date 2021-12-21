21 Aralık 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Aralık 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

21 ARALIK 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 21 Aralık 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

21 ARALIK 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

9:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Masumlar Apartmanı

21 ARALIK 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Muasır

08:30Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:45Berceste

10:00Anadolu Arkeolojisi

10:30Tarihin Ruhu

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Düşüncenin Seyir Defteri

14:00Koleksiyoner

14:30Bizim Resmimiz

15:00Arşivden Konserler

15:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

16:00Geziyorum

16:30Kelimeler ve Şeyler

17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00Hayat Sanat

18:30Anjelika Akbar İle Sesler

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Eşik

20:30Randevu

20:45Ne Yazıyor

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Başkanların Hizmetkarı (The Butler)

21 ARALIK 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey

21 ARALIK 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 5: Son Şövalye

21 ARALIK 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21 ARALIK 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11.00 Öyle Olsun

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

21 ARALIK 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Kasırgada Vurgun

21 ARALIK 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan