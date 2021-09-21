Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı kimlere yapılmaz? Kimlere yapılır?ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 21 Eylül 2021 SalıIrmak arıcı sessizliğini bozdu! Tükürük skandalı hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı! "Yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler"Görüntüler infial yaratmıştı! Stokçuluk yaptığı iddia edilen bayi denetlendi, Bakan Muş olaydaki gerçeği açıkladı!Hafız Ahmed Arslanlar kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Kaç yıl görev yaptı? Hafız Ahmet Arslanlar biyografisi21 Eylül 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Tetra grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL 2021? Grip aşısı ücretli mi? Eczanelere grip aşısı geldi mi, ne zaman gelecek?21 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1'dePlastik Mamuller İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Mamuller İmal İşçisi Maaşları, Plastik Mamuller İmal İşçisi İş İlanlarıŞOK 21 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Alpina 3'lü cam ankastre set kaçırılmayacak fiyata ŞOK'ta!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 21 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

21 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı..

21 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı...

21 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT