21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Geri Dönüşen Sanat yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

21 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Evliya Çelebi

05:30 İzler Suretler

05:45 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Tiyatro Dünyası

14:30 Geri Dönüşen Sanat

14:50 Müzelerin Yıldızları

15:00 Kelimeler ve Şeyler

16:00 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)

17:40 Destansı Kareler

17:50 Ahenk

18:00 Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Koleksiyoner

20:30 Evliya Çelebi

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)

00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'