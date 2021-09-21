21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...

Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Geri Dönüşen Sanat yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 21 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Evliya Çelebi 05:30 İzler Suretler 05:45 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin) 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Düşüncenin Seyir Defteri 14:00 Tiyatro Dünyası 14:30 Geri Dönüşen Sanat 14:50 Müzelerin Yıldızları 15:00 Kelimeler ve Şeyler 16:00 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin) 17:40 Destansı Kareler 17:50 Ahenk 18:00 Hayat Sanat 18:30 Anjelika Akbar İle Sesler 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30Tarihin Ruhu 20:00Koleksiyoner 20:30 Evliya Çelebi 21:00 Tarih Söyleşileri 22:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric) 00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası' trt2yayın akışıBugün