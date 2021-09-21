21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Koleksiyoner TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'de Bir Resim Bir Hikaye ekranda olurken 16.00'da RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO yayınlanıyor. Akşam ise Koleksiyoner izleyici karşısına çıkıyor...
Çeşitli yayın ve programlarıyla ekranların renkli kanalı olan TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Evliya Çelebi ekranda olurken 14:30'da Geri Dönüşen Sanat yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Koleksiyoner TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 21 Eylül 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
21 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Evliya Çelebi
05:30 İzler Suretler
05:45 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Düşüncenin Seyir Defteri
14:00 Tiyatro Dünyası
14:30 Geri Dönüşen Sanat
14:50 Müzelerin Yıldızları
15:00 Kelimeler ve Şeyler
16:00 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)
17:40 Destansı Kareler
17:50 Ahenk
18:00 Hayat Sanat
18:30 Anjelika Akbar İle Sesler
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Koleksiyoner
20:30 Evliya Çelebi
21:00 Tarih Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)
00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'