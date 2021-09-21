21 Eylül 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

21 EYLÜL 2021 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 21 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

21 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

21 EYLÜL 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Evliya Çelebi

05:30 İzler Suretler

05:45 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Düşüncenin Seyir Defteri

14:00 Tiyatro Dünyası

14:30 Geri Dönüşen Sanat

14:50 Müzelerin Yıldızları

15:00 Kelimeler ve Şeyler

16:00 RCO 2018 - 2019 Sezonu Açılış Konseri (RCO Opening Night 2018: Thomas Hengelbrock & Evgeny Kissin)

17:40 Destansı Kareler

17:50 Ahenk

18:00 Hayat Sanat

18:30 Anjelika Akbar İle Sesler

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Koleksiyoner

20:30 Evliya Çelebi

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Hayata Çalım At (Looking For Eric)

00:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

21 EYLÜL 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (İlk Bölüm)

21 EYLÜL 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

21 EYLÜL 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 İçimizden Biri (Tekrar)

23.15 Güldür Güldür

21 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

21 EYLÜL 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın TV'de ilk kez