21 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de
21 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Akşam kuşağında ise yeni dizi Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de...
21 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da hafta içi her gün yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. 16.20'de "Esra Erol'da" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de...
21 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celalettin
22:15 Bozkır Arslanı Celalettin (tekrar)
BOZKIR ARSLANI CELALETTİN DİZİSİ KONUSU
Dizinin ilk bölümünde Şehzade Celalaettin, Cengiz Han'ın karargahına gider. Bu beklenmedik hamle dengelerin değişmesine neden olacaktır. Harzemşah ülkesinin başkenti Güngenç siyasi çekişmelerin yaşandığı bölgedir. Sultan Alaleddin'in Kıpçak boyu üyelerine tanınan imtiyazlardan hoşnut değildir ve durum, başkentte bazı çekişmelerin yaşanmasına neden olur.
(ATV)