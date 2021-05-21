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  3. 21 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de

21 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de

21 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Akşam kuşağında ise yeni dizi Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de...

21 Mayıs 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de

21 Mayıs 2021 Cuma ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da hafta içi her gün yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. 16.20'de "Esra Erol'da" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Bozkır Arslanı Celalettin ilk bölümüyle ATV'de...

21 MAYIS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celalettin

22:15 Bozkır Arslanı Celalettin (tekrar)

BOZKIR ARSLANI CELALETTİN DİZİSİ KONUSU

Dizinin ilk bölümünde Şehzade Celalaettin, Cengiz Han'ın karargahına gider. Bu beklenmedik hamle dengelerin değişmesine neden olacaktır. Harzemşah ülkesinin başkenti Güngenç siyasi çekişmelerin yaşandığı bölgedir. Sultan Alaleddin'in Kıpçak boyu üyelerine tanınan imtiyazlardan hoşnut değildir ve durum, başkentte bazı çekişmelerin yaşanmasına neden olur.

(ATV)

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