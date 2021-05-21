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  3. 21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Yaprak Dölümü" dizisi tekrar bölümleri yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de...

21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. Hemen ardından 11.00'da bir zamanlara damga vuran dizi "Yaprak Dökümü" tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. 20.00'da ise uzun soluklu dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de...

21 MAYIS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

21 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmaları için arazi görevine gönderilir. Mesut'un ani gidişinden Selin kaygı duyar. Aycan kişisel işleri için polisi oyalamıştır ve bunun için ceza almalıdır. Ezgi, ihbar üzerine merkeze adım atan Aycan'ı tutuklar. Esra'nın dükkanında silahlı soygun gerçekleşir. Soygun esnasında paniğe kapılan suçlu ateş eder. Mermilerin Esra'ya denk gelmesiyle Esra yere yığılır.

(KANAL D)

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