22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de
Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Korkusuz Korkak ekranlarda oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Korkusuz Korkak izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan: Viking Kanı
16:15 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İntikam