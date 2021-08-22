Beste Açar durmuyor! "Gönül Köşkü" yüzünden İpek Açar Kömürcü'ye dava açacak!İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi! Yeşilçam filmlerini aratmayacak olay!22 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Kon-Tiki TRT 2'de22 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de22 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de22 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı tekrar bölümüyle FOX TV'de22 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın 2 Star TV'de22 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Savaş Gemisi Kanal D'dePendikspor'dan yeni forvet! Görkem bitin transferi resmen duyuruldu!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de

22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de

Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Korkusuz Korkak ekranlarda oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Korkusuz Korkak izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan: Viking Kanı

16:15 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 İntikam

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT