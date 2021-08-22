22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Korkusuz Korkak Show TV'de Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan Show TV'de akşam Korkusuz Korkak ekranlarda oluyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin'le başlayan kanalda hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı yayınlanıyor. Akşam ise Korkusuz Korkak izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı... 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Tarkan: Viking Kanı 16:15 Arabesk 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Korkusuz Korkak 21:45 İntikam show tvshow tv yayın akışı