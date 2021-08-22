22 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar 4. bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? Yeşil Deniz ile güne başlayan kanalda hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" ekrana geliyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:55 Yeşil Deniz 09:45 Diriliş "Ertuğrul" 12:50 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 14:20 Dünya Hali (Altyazılı) 15:50 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Seneye Bu Zamanlar 22:30 3'Te 3 TRT 1TRT 1 Yayın akışı