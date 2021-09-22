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22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Yargı tekrar bölümüyle Kanal D'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Yargı dizisiyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Yargı tekrar bölümüyle Kanal D'de !

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yargı tekrar bölümüyle izleyici ile buluşacak.

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı (Tekrar)

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