22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Yargı tekrar bölümüyle Kanal D'de !
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Yargı dizisiyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 22 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise kanalın yeni dizisi Yargı tekrar bölümüyle izleyici ile buluşacak.
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı (Tekrar)