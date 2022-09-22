22 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 Eylül 2022 Perşembe günü dizi severler ekranları başında hangi kanalda dizilerin olduğunu araştırıyor olacak. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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22 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.15 Star Haber
19:30 Duy Beni

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 İyilik

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 EYLÜL PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Sosyete Şaban"
21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Lüksemburg" (Canlı)
23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

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