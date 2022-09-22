22 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

22 EYLÜL PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.15 Star Haber

19:30 Duy Beni

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22 EYLÜL PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

22 EYLÜL PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22 EYLÜL PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 İyilik

22 EYLÜL PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

22 EYLÜL PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

22 EYLÜL PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:45 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Sosyete Şaban"

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Lüksemburg" (Canlı)

23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)