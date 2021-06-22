22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

22 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

07:30 Belgesel: Para

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Eskici

09:30 Muasır

10:00 Geziyorum

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00Mim

17:00Murat Boncuk'la Atölye

17:30Tiyatro Dünyası

18:00Hayat Sanat

18:30Eskici

19:0012 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu

22:15 2CELLOS 2FACES

23:15 Tarih Söyleşileri

00:15 Geri Dönüşen Sanat