22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
22 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
07:30 Belgesel: Para
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Eskici
09:30 Muasır
10:00 Geziyorum
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00Mim
17:00Murat Boncuk'la Atölye
17:30Tiyatro Dünyası
18:00Hayat Sanat
18:30Eskici
19:0012 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
22:15 2CELLOS 2FACES
23:15 Tarih Söyleşileri
00:15 Geri Dönüşen Sanat