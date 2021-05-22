22 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı |İbo Show yeni bölümüyle Star TV'de
22 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı araştırılıyor. Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk ekranlarda olacak. 20.00'da eğlence programı İbo Show yeni bölümüyle Star TV'de...
22 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk ekranlarda olacak. 20.00'da eğlence programı İbo Show yeni bölümüyle Star TV'de...
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çigi Film Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Akrep
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:15 Kağıt Ev
(STAR TV)