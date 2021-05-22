22 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı |İbo Show yeni bölümüyle Star TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Star Tv ekranlarında 07:00 Medcezir dizisi var. 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk ekranlarda olacak. 20.00'da eğlence programı İbo Show yeni bölümüyle Star TV'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çigi Film Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Akrep

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:15 Kağıt Ev

(STAR TV)