22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 07:00 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

07:45 8'de Sağlık

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Mutfakta Türev Var / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

04:30 Kırmızı Oda