22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de
22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı araştırılıyor. 07:00 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 07:00 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
07:45 8'de Sağlık
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Mutfakta Türev Var / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama / Canlı
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
04:30 Kırmızı Oda