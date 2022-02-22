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22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Şubat 2022 Salı televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Şubat 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

14:45 Canım Annem

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Baba (Yeni Dizi)

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 ŞUBAT SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şehirden Uzakta

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Masumlar Apartmanı

22 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

22 ŞUBAT SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00Bizim Resmimiz

10:00Belgesel: Sayılar (Numbers)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Düşüncenin Seyir Defteri

14:00Yabancı Sinema

15:30Türk Caz Standartları Enstitüsü

16:30Kelimeler ve Şeyler

17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00Hayat Sanat

18:30Andrea Bocelli: Love in Portofino

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Eşik

20:30Sade Saz

20:45Fotoğraflar

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Boş Sandık (The Empty Box)

23:45SCORPIONS 'Berlin Filarmoni Orkestrası'

Bölge Gündem Editör Ekibi
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