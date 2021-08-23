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23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 14:00'de yerli sinema Sağ Salim filmi yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası izleyici karşısına geçiyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanıyor. 16:00'te Kardeşlerim ATV seyircisiyle buluşurken akşam Kalp Yarası ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 23 Ağustos 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim

16:25 Kardeşlerim 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

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