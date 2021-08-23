Yeni sezon bomba olacak! Camdaki Kız dizisine dahil olan 2 isim çok konuşulacak!Son dakika | Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı oranını açıklıyor (canlı yayın)Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min Jae, basın toplantısında açıklamalarda bulundu!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'deİkimizin Sırrı 3. bölüm full, tek parça izle | İkimizin Sırrı son bölüm izleKanunsuz Topraklar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Hangi kanalda? Ne zaman başlayacak?Tuzla Belediyesinden YKS Sonrası öğrencilere destek! Rehberlik Hizmeti devreye girdi16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 2 Star TV'de
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 23 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Pilav Üstü Aşk TV'de İlk Kez FOX TV'de

23 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Pilav Üstü Aşk TV'de İlk Kez FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise Pilav Üstü Aşk filmi Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

23 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Pilav Üstü Aşk TV'de İlk Kez FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Pilav Üstü Aşk TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor...

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Piav Üstü Aşk

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT