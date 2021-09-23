23 Eylül 2021 Perşembe Show TV yayın akışı |İçimizden Biri bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise İçimizden Biri dizisinin özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

23 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Şansım Olsa

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 İçimizden Biri (Özel Bölüm)