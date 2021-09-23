23 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Kazara Aşk yeni bölümüyle Star TV'de ATV'de bugün ne var? Mesut Yar ile Bugün programıyla güne başlayan ATV Sabahın Sultanı Seda Sayan ile yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Kazara Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken gündüz kuşağında Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümü merakla beklenen dizi Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe Star TV yayın akışı... 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Kazara Aşk star tvyayın akışıkazara aşk