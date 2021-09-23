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23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Renkler TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.00'da Edebiyat Söyleşileri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı

23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.30'da Hayat Sanat ekrana verilirken 16.00'a Evliya Çelebi yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema  Bal Ülkesi TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

06:00 Renkler

06:15 Konser Zamanı

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 İzler Suretler

14:50 Ne Yazıyor

15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

16:00 Evliya Çelebi

16:30 Konser Zamanı

17:50 Türkiye Ekspresi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Muasır

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Felsefe Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)

23:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night) 

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