23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Renkler TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.00'da Edebiyat Söyleşileri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı

TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.30'da Hayat Sanat ekrana verilirken 16.00'a Evliya Çelebi yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor... 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 06:00 Renkler 06:15 Konser Zamanı 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Edebiyat Söyleşileri 14:00 Anjelika Akbar İle Sesler 14:30 İzler Suretler 14:50 Ne Yazıyor 15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 16:00 Evliya Çelebi 16:30 Konser Zamanı 17:50 Türkiye Ekspresi 18:00 Hayat Sanat 18:30 Muasır 19:00 Sinema + 19:45 Geri Dönüşen Sanat 20:00 Karar Perdesi 21:00 Felsefe Söyleşileri 22:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland) 23:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night) trt2yayın akışı