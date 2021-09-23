23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 06.00'da Renkler TRT 2 ekranlarında olurken saat 13.00'da Edebiyat Söyleşileri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Bal Ülkesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı
TRT 2'nin yayın akışını merak eden izleyiciler için 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Sabah saat 07.30'da Hayat Sanat ekrana verilirken 16.00'a Evliya Çelebi yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Bal Ülkesi TRT 2 izleyicisi karşısına çıkıyor...
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
06:00 Renkler
06:15 Konser Zamanı
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Anjelika Akbar İle Sesler
14:30 İzler Suretler
14:50 Ne Yazıyor
15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
16:00 Evliya Çelebi
16:30 Konser Zamanı
17:50 Türkiye Ekspresi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Muasır
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Felsefe Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)
23:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)