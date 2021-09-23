23 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 23 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

10:15 Kalk Gidelim

13:25 Benim Adım Melek

16:20 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

06:00 Renkler

06:15 Konser Zamanı

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 İzler Suretler

14:50 Ne Yazıyor

15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

16:00 Evliya Çelebi

16:30 Konser Zamanı

17:50 Türkiye Ekspresi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Muasır

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Felsefe Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)

23:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)

23 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Şansım Olsa

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 İçimizden Biri (Özel Bölüm)

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova