23 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 23 Eylül 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 23 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
10:15 Kalk Gidelim
13:25 Benim Adım Melek
16:20 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
06:00 Renkler
06:15 Konser Zamanı
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Anjelika Akbar İle Sesler
14:30 İzler Suretler
14:50 Ne Yazıyor
15:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
16:00 Evliya Çelebi
16:30 Konser Zamanı
17:50 Türkiye Ekspresi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Muasır
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Felsefe Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Bal Ülkesi (Honeyland)
23:30 Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)
23 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Şansım Olsa
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 İçimizden Biri (Özel Bölüm)
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova