23 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Deliha 2 Show'da

23 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Pazar Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak. 20.00'da ise Deliha 2 Show TV'de...

23 MAYIS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.15 Kuzey Yıldızı İlkAşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.45 Tarkan Altın Madalyon

16.30 Öyle Olsun

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deliha 2

22.30 Acı Tatlı Ekşi