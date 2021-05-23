23 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Deliha 2 Show'da
Show TV gündüz kuşağında Pazar Sürprizi adlı magazin programı ekranlarda olurken akşam ise Deliha 2 izleyicilerle buluşacak. İşte 23 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
23 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Pazar Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak. 20.00'da ise Deliha 2 Show TV'de...
23 MAYIS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.15 Kuzey Yıldızı İlkAşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.45 Tarkan Altın Madalyon
16.30 Öyle Olsun
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha 2
22.30 Acı Tatlı Ekşi