23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat TRT1'de
Güne Enine Boyuna programıyla başlayan TRT1 sevilen dizi Teşkilat ile günü kapatacak İşte 23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 yayın akışı...
23 Mayıs 2021 Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Enine Boyuna programı olurken hemen ardından Şehirden Uzakta izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise Teşkilat TRT1'de...
23 MAYIS 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
08.55 Diriliş “Ertuğrul”
11.50 Enine Boyuna
13.00 Şehirden Uzakta
14.05 Gönül Dağı
17.00 Tozkoparan İskender
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.45 3’Te 3