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23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat TRT1'de

Güne Enine Boyuna programıyla başlayan TRT1 sevilen dizi Teşkilat ile günü kapatacak İşte 23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 yayın akışı...

23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat TRT1'de

23 Mayıs 2021 Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Enine Boyuna programı olurken hemen ardından Şehirden Uzakta izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise Teşkilat TRT1'de... 

23 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat TRT1'de

23 MAYIS 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

08.55 Diriliş “Ertuğrul”

11.50 Enine Boyuna

13.00 Şehirden Uzakta

14.05 Gönül Dağı 

17.00 Tozkoparan İskender

19.00 Ana Haber 

20.00 Teşkilat 

23.45 3’Te 3

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