23 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de
23 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı araştırılıyor. 07:00 Oynat Bakalım programı ekranlarda olurken 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Kırımızı Oda ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
23 MAYIS 2021 TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
09.45 10 Yaş Genç
10.30 Süper 1 Takım
11.00 Yerli Sinema / Salur Kazan
13.15 Kırmızı Oda
16.45 Mutluluk Zamanı
20.00 Survivor 2021