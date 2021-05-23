23 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Kırımızı Oda ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

23 MAYIS 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa

09.45 10 Yaş Genç

10.30 Süper 1 Takım

11.00 Yerli Sinema / Salur Kazan

13.15 Kırmızı Oda

16.45 Mutluluk Zamanı

20.00 Survivor 2021