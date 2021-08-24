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24 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Hemen sonrasında En Hamarat Benim yayına giriyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

24 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.00'da En Hamarat Benim programı ekranlarda oluyor. Akşam sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

24 AĞUSTOS 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Tekrar)

22.45 AROG

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