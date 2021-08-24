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  3. 24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Tük Sineması: Müslüm TRT 1'de

24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Tük Sineması: Müslüm TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 04.40'te Tövbeler Olsun programıyla güne başlayan kanal, Kalk gidelim ile yayına devam ediyor. 11.45'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 15.40'da Masumlar Apartmanı ekranlara veriliyor. Akşam ise sevilen yerli sinema "Müslüm" yayınlanıyor. İşte 24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Tük Sineması: Müslüm TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 24 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 10:30 saatlerinde Dünya Hali ekranlarda olurken 15:40'ta Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Müslüm filmi TRT 1 ekranlarında oluyor.

24 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:40 Tövbeler Olsun

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Dünya Hali (Altyazılı)

11:45 Benim Adım Melek

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Müslüm (Yerli Sinema)

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

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