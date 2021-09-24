24 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı |Biz Böyleyiz TV'de ilk kez ATV'de! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara gelecek. Akşam ise Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranına geliyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı...

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane verilirken, akşam ise Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma ATV yayın akışı... 24 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI 07:00 Kahvaltı Haberleri 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster atvyayın akışıBugüntelevizyondizi