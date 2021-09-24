SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı Maaşları, ve İş İlanları24 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'deİstanbul Şişli'de bir kadın cansız kediyi evinin camına astı! Mahallelinin iddiası: 'Kedileri kesip yiyor'24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!24 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de!Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldıFormula 1 Rusya Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiFormula 1 Rusya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümüyle Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Yargı dizisinin tekrar bölümüyle ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise Arka Sokaklar 596. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

24 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT