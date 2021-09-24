24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise yeni bölümüyle Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Yargı dizisinin tekrar bölümüyle ile güne başlayan kanal 13:00'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise Arka Sokaklar 596. bölümüyle ekran karşısına çıkıyor. İşte 24 Eylül 2021 Cuma Kanal D yayın akışı... 24 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI 06:15 Yargı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Gelinim Mutfakta 13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) Kanal Dyargıgelinim mutfaktayayın akışıBugüntelevizyon