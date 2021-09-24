24 Eylül 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de
Bugün TV8'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 24 Eylül 2021 Cuma TV8 yayın akışına yer verdik.06:30'da Oynat Bakalım olurken akşam kanalın sevilen ve özlenen dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de 24 Eylül 2021 Cuma (bugün) hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. 08:45'te sevilen program Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen Kırmızı Oda yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...
24 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)