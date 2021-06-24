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24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Nefesler tutuldu! Demir Yaman vuruluyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi nefes kesen gelişmelerle ekranlarda olacak. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

24 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Nefesler tutuldu! Demir Yaman vuruluyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile ATV'de

ATV'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te ilgiyle izlenen dizi Maraşlı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Bir Zamanlar Çukurova finale son bir bölüm kala heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm ile izleyici ile buluşacak.

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

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