SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Huzurlu Sokaklar uygulaması: 1002 kişi yakalandı, 96 şüpheli gözaltına alındı!İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!2021 YKS hakkında bilgilerYKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?Emekliye çift maaş müjdesi: Hem babadan hem de eşten alınabilir! Peki kimler çift emekli maaşı alabilir?Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Zeynep Bastık'ın sevgilisi ne iş yapıyor?Son dakika |Aziz Yıldırım basın toplantısı canlı izle | Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı?Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru, nerede görev yapıyor? Osman Büyükşen evli mi, eşi kim?Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?İkinci kez "Evet" demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Soluksuz izleyeceğiniz mücadele Kod Adı: Angel Kanal D'de

24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Soluksuz izleyeceğiniz mücadele Kod Adı: Angel Kanal D'de

Merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise bir suikastın sorumlusu olarak görülen adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu alan Kod Adı: Angel ekranlara gelecek...

24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Soluksuz izleyeceğiniz mücadele Kod Adı: Angel Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:15'te ekran başına kilitleyen program Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick'in olduğu "Kod Adı: Angel" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Karınca Adam

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT