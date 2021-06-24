24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Soluksuz izleyeceğiniz mücadele Kod Adı: Angel Kanal D'de
Merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise bir suikastın sorumlusu olarak görülen adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu alan Kod Adı: Angel ekranlara gelecek...
Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:15'te ekran başına kilitleyen program Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick'in olduğu "Kod Adı: Angel" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Karınca Adam