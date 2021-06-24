24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Soluksuz izleyeceğiniz mücadele Kod Adı: Angel Kanal D'de Merak edenler için 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise bir suikastın sorumlusu olarak görülen adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu alan Kod Adı: Angel ekranlara gelecek...

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Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal, 13:15'te ekran başına kilitleyen program Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick'in olduğu "Kod Adı: Angel" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Kod Adı: Angel 22:30 Karınca Adam Kanal Dyayın akışı