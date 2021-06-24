24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Aramızda Müzik Var programı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021canlı olarak ekranlara gelecek. 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...
İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Arkeoloji Müzesi ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu saat 20:00'de TRT2'de...
24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Evliya Çelebi
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Anadolu Arkeolojisi
08:00 Mim
09:00 Belgesel: Para
09:30 Aramızda Müzik Var
10:10 Yeryüzleri
10:30 Karalama Defteri
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Evliya Çelebi
17:30 Geri Dönüşen Sanat
17:50 Renkler
18:00 Hayat Sanat
18:30 Sinema +
19:00 12 Punto 2021 (Canlı)
20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
22:15 Fotoğraflar
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 Geziyorum
00:30 Hayat Sanat
01:00 12 Punto 2021
02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu
04:15 Felsefe Söyleşileri