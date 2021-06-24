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  3. 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de

24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de

Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Aramızda Müzik Var programı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021canlı olarak ekranlara gelecek. 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de

İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Arkeoloji Müzesi ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu saat 20:00'de TRT2'de...

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Evliya Çelebi

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Anadolu Arkeolojisi

08:00 Mim

09:00 Belgesel: Para

09:30 Aramızda Müzik Var

10:10 Yeryüzleri

10:30 Karalama Defteri

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Evliya Çelebi

17:30 Geri Dönüşen Sanat

17:50 Renkler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Sinema +

19:00 12 Punto 2021 (Canlı)

20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu

22:15 Fotoğraflar

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

00:00 Geziyorum

00:30 Hayat Sanat

01:00 12 Punto 2021

02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu

04:15 Felsefe Söyleşileri

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