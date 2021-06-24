24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Sinema Dünyası ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Aramızda Müzik Var programı ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 19:00'da 12 Punto 2021canlı olarak ekranlara gelecek. 24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik...

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İzleyiciler tarafından merak edilen TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Sinema Dünyası ile gün başlarken, ardından saatler 07:30'u gösterdiğinde Arkeoloji Müzesi ile kültür sanat rüzgarları esecek. Akşam kuşağında ise Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu saat 20:00'de TRT2'de... 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Evliya Çelebi 06:00 Sinema Dünyası 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Edebiyatımız 07:30 Anadolu Arkeolojisi 08:00 Mim 09:00 Belgesel: Para 09:30 Aramızda Müzik Var 10:10 Yeryüzleri 10:30 Karalama Defteri 11:00 12 Punto 2021 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Evliya Çelebi 17:30 Geri Dönüşen Sanat 17:50 Renkler 18:00 Hayat Sanat 18:30 Sinema + 19:00 12 Punto 2021 (Canlı) 20:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu 22:15 Fotoğraflar 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 Geziyorum 00:30 Hayat Sanat 01:00 12 Punto 2021 02:00 Belgesel: Ahlat'ın Yolculuğu 04:15 Felsefe Söyleşileri TRT 2yayın akışı