24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 24 Kasım 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.
24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 24 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
24 KASIM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
24 KASIM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
24 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
24 KASIM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
24 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Şampiyon
09:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30Tozkoparan İskender
11:45Gönül Dağı
14:00Bizim Köyün Kızları
16:45Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Yabancı Sinema "Hıçkırık"
22:35Dünya Hali
23:45Seneye Bu Zamanlar
24 KASIM ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00Bir Resim Bir Hikaye
09:30Geri Dönüşen Sanat
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Eşik
13:00Konser Zamanı
14:15Yeryüzleri
14:30Bizim Resmimiz
15:00Anjelika Akbar İle Sesler
15:30Karalama Defteri
16:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
17:15Evliya Çelebi
18:00Hayat Sanat
18:30Muhayyelat
19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30Sessizce
20:45Türkiye Atlası
21:00Edebiyat Söyleşileri
22:00Yerli Sinema: Zerre
23:30Konser Zamanı
24 KASIM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
24 KASIM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı