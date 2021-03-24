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  3. 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Berlin Kaplanı Star'da

24 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Berlin Kaplanı Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Berlin Kaplanı" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

24 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Berlin Kaplanı Star'da

STAR TV 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Berlin Kaplanı" adlı yerli film izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

24 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Berlin Kaplanı Star'da

STAR TV 24 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Gökdelen
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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