24 Mart Hava Durumu | Kar yurdu etkisi altına almaya başladı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede 6 ila15 derece azalacak.