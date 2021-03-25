Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mahur, Hlial ile yüzleşir!
Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı, yaşanan olaylardan sonra Mahur'u görmek için hastaneye gider. Fakat Mahur, Maraşlı'nın yüzünü görmek istememektedir. Bir süre sonra Maraşlı'yı görmek için evine giden Mahur, Hilal'i karşısında görür.
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25 Mart 2021 Perşembe 09:08
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