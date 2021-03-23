Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin'in hamilelik oyunu!
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eda ve arkadaşları Selin'in hamile olup olmadığı ile ilgili araştırmaya koyulurken Deniz ise Selin'in çocuğun babasının kim olduğunu soruyor. Selin'in hamile olduğu haberi ise Serkan'ı çileden çıkartıyor.
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23 Mart 2021 Salı 10:54
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