Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin'in hamilelik oyunu!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Eda ve arkadaşları Selin'in hamile olup olmadığı ile ilgili araştırmaya koyulurken Deniz ise Selin'in çocuğun babasının kim olduğunu soruyor. Selin'in hamile olduğu haberi ise Serkan'ı çileden çıkartıyor.