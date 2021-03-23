Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı yayınlandı! | Züleyha'dan Ümit'e gözdağı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir ile Züleyha'nın aşkı alevlenirken Demir'in kendisinden vazgeçtiğini gören Ümit ise bu durumu kaldıramaz. Züleyha ise Ümit'i Demir konusunda tehdit eder.
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23 Mart 2021 Salı 10:32
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