Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, delirmenin eşiğine geliyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda eve gelip Derin'in odasında kıyafetleri parçaladığı gören Volkan, bu durumu sinirlenerek sabrının sınandığını belirtir. Sabah eve gelen Asya ise darmadağın olan evi görünce şaşırır.
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22 Mart 2021 Pazartesi 09:26
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