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  3. Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar'a Dudu'dan bebek şoku!

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar'a Dudu'dan bebek şoku!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yahya Dudu'nun karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını Sancar'a söylerken Güven'in adamının Müge'ye Mavi'nin anneannesini öldürdüğünü söylemesi ortalığı karıştırır. Sancar'ın Mavi'den sakladığı dosya herkesi meraklandırıyor.

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19 Mart 2021 Cuma 08:53
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