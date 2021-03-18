Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Burak, Haşmet ile hesaplaşmaya gidiyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Burak, hesaplaşmak için Haşmet'in evini basarken Ali Rıza ise babasının aradığını annesine söylüyor. Haşmet'in karşısına çıkan Burak'ın hesaplaşma anları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
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18 Mart 2021 Perşembe 09:04
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