Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'in kalbi duruyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yıldız, Kuzey'in geçirdiği kazada kendisini suçlarken Kuzey'in kalbinin durduğu anlar ise endişe yaratıyor. Yıldız'ın feryadı her yerde yankılanırken kızların babam öldü mü? sorusuna vereceği cevap herkesi meraklandırıyor.
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18 Mart 2021 Perşembe 08:55
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