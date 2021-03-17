Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin'den Eda'ya hamilelik itirafı!
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selin, Deniz'in iptal belgesini imzalamasını isterken Serkan ise Deniz ile kavga eder. Eda, Selin'den hamile misin? sorusuna cevap beklerken Selin'in cevabı izleyici de büyük merak uyandırır.
Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'e Gizem konusuyla ilgili hesap veriyor!
Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'den Cemre'ye tehditkar sözler!
Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa'ya bıçaklı saldırı!
Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir ve Züleyha aşkı büyüyor!
17 Mart 2021 Çarşamba 11:04
Benzer Videolar