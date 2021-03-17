Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin'den Eda'ya hamilelik itirafı!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selin, Deniz'in iptal belgesini imzalamasını isterken Serkan ise Deniz ile kavga eder. Eda, Selin'den hamile misin? sorusuna cevap beklerken Selin'in cevabı izleyici de büyük merak uyandırır.