Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir ve Züleyha aşkı büyüyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir Züleyha'ya sevgisini gösterirken Ali Rahmet Fekeli ise Demir'in Fikret gerçeğini öğrenmesi ve bunun sonucunda kan dökülmesinden korkuyor.