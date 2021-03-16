Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan aile olma hayalini Asya'ya anlatıyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda oğlu ile Asya'nın evinde olan Volkan, Asya ile oynadığı oyunda bilerek kaybediyor. Gecenin sonunda ise Asya'ya eskisi gibi aile olmanın hayallerini anlatan Volkan'a Asya'nın vereceği cevap merak ediliyor.
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16 Mart 2021 Salı 13:39
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