Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci'den eve büyük geri dönüş!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda deliren İnci Safiye'nin gözüne baka baka evin içinde bütün eşyalarını çıkartırken Han ise Safiye'ye gözdağı verir. Safiye, Naci'yi yere düşmüş bir şekilde görürken Gülben ise Esat'ın yanında altına kaçırır.