Yasak Elma 103. Bölüm fragmanı yayınlandı! | 5 yıl sonra ailede inanılmaz değişim!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay, annesini olanlar karşısında teselli ederken Ender ise Çağatay'ın karısı olan Cansu'yu üzmemesi için Çağatay ile konuşur. Cansu, Halit Can'ı Yıldız'a vermek istemezken Hasan Ali Bey ve Şahika'nın halleri görenleri şaşırtır.