Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker ile İrem arasında büyük yüzleşme!

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ela'ya kendisinin zarar vermediğine ikna etmeye çalışırken İlker, annesi Hale'ye de gerçekleri itiraf ediyor. Avukat, İrem'in tutuklanması için çağrıda bulunurken salondaki herkes bu durum karşısında hayrete düşüyor.