Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, Reyyan'ın ölüm haberine yıkılıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan, Dilşah'ın sözünden sonra öfkesini dile getirirken Füsun'un Reyyan'ın bebeğini öldürdüğü haberi Miran'ı çileden çıkarır. Reyyan'ın ölüm haberini Miran'a söylemesinin ardından Miran şoka girer.
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12 Mart 2021 Cuma 09:00
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