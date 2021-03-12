Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'ye kocası musallat oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar Mavi'ye sarılarak onu teselli ederken Halise ve Yahya ise çocuk yüzünden kavga eder. Mavi ise yanına gelen kocasından kaçmaya çalışır.